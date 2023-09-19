Один человек погиб в результате массированного удара ВСУ по поселку Каиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что 19 сентября в результате массированного удара ВСУ по поселку Каиры на левом берегу Днепра погиб один мирный житель и еще девять получили ранения.

“Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти 3 часа”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Алексеенко добавил, что украинские войска стреляли прямой наводкой из танков и минометов, а также использовал беспилотники для сброса боеприпасов на дома и людей.

Также он отметил, что интенсивность обстрела долгое время не позволяла подъехать медикам и забрать раненых, в результате чего и погиб один из жителей. Остальные пострадавшие смогли дотянуть до приезда медиков и были госпитализированы.

“Никаких военных, техники на сельских улицах не было. На видео это хорошо видно. Только разрушенные дома”, — подчеркнул Алексеенко, добавив, что данный обстрел можно назвать лишь намеренным террором населения.

Ранее советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич предупредил, что из-за понимания приближающегося поражения командование ВСУ перешло к тактике “выжженной земли” на левом берегу Днепра и выселяет местных жителей из их домов.

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