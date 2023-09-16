Малькевич: Украина переходит в Херсонской области к тактике выжженной земли Фото: REUTERS

Советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что киевский режим переходит к тактике выжженной земли на правом берегу Днепра из-за понимания неизбежности поражения.

“Киев преследует свой злой умысел. Людей выбрасывают из домов, отправляют вглубь Украины, чтобы пустующие населенные пункты использовать в военных целях”, — сказал Малькевич в интервью РИА Новости.

Напомним, днем ранее назначенная киевским режимом военно-гражданская администрация правобережной части Херсонской области объявила обязательную эвакуацию семей с детьми.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что из-за огромных потерь в ходе летнего наступления ВСУ уже в ближайшие недели или месяцы будут вынуждены уходить с занятых позиций.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что российские войска не понесли таких потерь, как ВСУ, и могут в любой момент начать свое контрнаступление и заставить противника бежать с позиций.