МИД РФ: Баку и Ереван должны обеспечить безопасность миротворцев в Карабахе

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжат работу в рамках своего мандата в Нагорном Карабахе даже на фоне «антитеррористических мероприятий» Азербайджана, выразив также надежду на обеспечение их безопасности со стороны Баку и Еревана.

«Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями», - заявила дипломат.

Захарова отметила, что Москва встревожена эскалацией ситуации в регионе, призвав Баку и Еревана вернуться к дипломатическому урегулированию.

Напомним, о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе сообщили в Министерстве обороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, заявив, что они проводятся с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве также заявили, что о происходящем уведомили российских миротворцев.