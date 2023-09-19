Автобус рухнул с горной дороги в Черногории, есть погибшие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский автобус сорвался с горной трассы Цетине-Будва, в результате чего пострадало несколько десятков человек, и, согласно предварительной информации, погибли трое. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщило Радио и телевидение Черногории.

Автобус упал вниз с трассы на 15 метров на горной дороге, которая проходит между старой столицей Цетине и главным курортом, расположенным на побережье Будвой.

«На магистральной трассе Цетине-Будва произошло ДТП, автобус фирмы "Папович" слетел с трассы. Как нам сообщили в управлении полиции, погибли трое, пострадали несколько десятков человек», - сказано в сообщении телеканала.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, а также прокуратура.

Напомним, 10 сентября этого года туристический автобус на севере Греции столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами этой аварии стали четыре человека.