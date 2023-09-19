"Готовы рискнуть?": стилист Александр Рогов назвал главный тренд этой осени

Стилист Рогов назвал главный тренд осени 2023 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярный российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал главный тренд на осень 2023 года.

По словам эксперта, в нынешнем сезоне важным предметом в гардеробе будут простые колготки белого цвета.

"Готовы рискнуть?", - спросил Рогов у своих подписчиков на канале в Telegram.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что этой осенью в тренде будут следующие детали гардероба: металлические брюки, позолоченные юбки и жакеты, яркие ткани и принты, крупные украшения, такие как цепи, ремни и платки, а также накладные карманы и рукава.

Особенной деталью этой осени является многослойность. В моду вновь вернулась женственность, поэтому предпочтения стоит отдавать приталенным силуэтам. Можно также поэкспериментировать с плиссировкой, широкими брюками и полупрозрачными платьями.