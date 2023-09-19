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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:07

"Готовы рискнуть?": стилист Александр Рогов назвал главный тренд этой осени

Стилист Александр Рогов назвал белые колготки важным трендом на осень 2023 года
Дарья ЧИПУРНАЯ
Стилист Рогов назвал главный тренд осени 2023 года

Стилист Рогов назвал главный тренд осени 2023 года

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярный российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал главный тренд на осень 2023 года.

По словам эксперта, в нынешнем сезоне важным предметом в гардеробе будут простые колготки белого цвета.

"Готовы рискнуть?", - спросил Рогов у своих подписчиков на канале в Telegram.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что этой осенью в тренде будут следующие детали гардероба: металлические брюки, позолоченные юбки и жакеты, яркие ткани и принты, крупные украшения, такие как цепи, ремни и платки, а также накладные карманы и рукава.

Особенной деталью этой осени является многослойность. В моду вновь вернулась женственность, поэтому предпочтения стоит отдавать приталенным силуэтам. Можно также поэкспериментировать с плиссировкой, широкими брюками и полупрозрачными платьями.