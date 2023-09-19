Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 14:11

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Украинский дрон сбит около 16:00 по мск под Белгородом
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украинский дрон сбит в Белгородской области

Украинский дрон сбит в Белгородской области

Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что днем 19 сентября 2023 года была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам страны.

Оборонное ведомство уточняет, что во вторник, 19 сентября, около 16:00 по московскому времени над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) заметили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа.

Накануне 19 сентября Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне над Брянской областью.