Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Система ПВО сбила дрон в Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Так, согласно данным российского оборонного ведомства, утром во вторник, 19 сентября, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

Напомним, предыдущая попытка атаки ВСУ беспилотниками по Брянской области была предпринята в ночь на 14 сентября. Тогда Минобороны РФ сообщило, что все четыре вражеских дрона были ликвидированы силами ПВО. Днем 18 сентября ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области. Пострадавших нет.

Накануне, 19 сентября российская система ПВО сработала над Мелитополем. В Запорожской области были сбиты четыре украинские ракеты, сообщили в администрации региона.

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