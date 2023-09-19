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19 сентября 2023 16:22

Муж певицы Жасмин рассказал об отношениях на расстоянии

Бизнесмен отметил, что артистка очень поддерживает его
Сергей ЧИКОВ
Муж певицы Жасмин рассказал об отношениях на расстоянии

Муж певицы Жасмин рассказал об отношениях на расстоянии

Фото: Евгения ГУСЕВА

Муж российской певицы Жасмин бизнесмен и политик Илан Шор рассказал о сложностях отношений на расстоянии. Молдавский предприниматель из-за своей политической позиции был объявлен в розыск в своей стране и вынужден жить в Израиле, в то время как семья остается в России.

“Она находится в России, но очень меня поддерживает. Наши дети тоже в России. Жасмин артистка, у нее много работы, поклонников. И она не может просто взять и забыть про них”, — сказал бизнесмен в интервью KP.RU.

Несмотря на политический прессинг на Западе и активную деятельность в молдавской партии “Шор” бизнесмен все же находит время и возможности видеться со своей супругой.

“Естественно, мы видимся, бываем вместе, обязательно проводим вместе каникулы детей. Но ее творческая жизнь связана с Россией, и мои дети там ходят в школу. Для меня это важно” — отметил политик.

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