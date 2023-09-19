Муж певицы Жасмин рассказал об отношениях на расстоянии Фото: Евгения ГУСЕВА

Муж российской певицы Жасмин бизнесмен и политик Илан Шор рассказал о сложностях отношений на расстоянии. Молдавский предприниматель из-за своей политической позиции был объявлен в розыск в своей стране и вынужден жить в Израиле, в то время как семья остается в России.

“Она находится в России, но очень меня поддерживает. Наши дети тоже в России. Жасмин артистка, у нее много работы, поклонников. И она не может просто взять и забыть про них”, — сказал бизнесмен в интервью KP.RU.

Несмотря на политический прессинг на Западе и активную деятельность в молдавской партии “Шор” бизнесмен все же находит время и возможности видеться со своей супругой.

“Естественно, мы видимся, бываем вместе, обязательно проводим вместе каникулы детей. Но ее творческая жизнь связана с Россией, и мои дети там ходят в школу. Для меня это важно” — отметил политик.

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