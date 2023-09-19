Экс-премьер Словакии Фицо назвал верхом наглости иск Украины в ВТО из-за зерна

Экс-премьер Словакии Фицо назвал иск Украины в ВТО из-за зерна верхом наглости Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жалоба Украины во Всемирную торговую организацию является верхом наглости и признаком того, что Киев не является серьезным деловым партнером.

“Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина”, — написал политик в своих соцсетях.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС, однако власти Словакии, Венгрии и Польши самостоятельно продлили этот запрет, несмотря на требования Евросоюза.

Украина в ответ на данные решения подала жалобу в ВТО против этих стран, заявив, что по правилам Евросоюза страны не могут самостоятельно вводить запреты на ввоз продовольствия.

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