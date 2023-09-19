Зеленский обвинил ЕС в превращении поставок зерна из Украины в триллер Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил страны Евросоюза, которые ограничили поставки зерна из Украины, в превращении данного вопроса в триллер. Об этом он заявил общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский сказал, что этим якобы страны ЕС помогают России. Украина же запустила временный морской экспортный коридор и работает над сохранением сухопутных маршрутов, отметил президент Украины.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые наши европейские друзья подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из этого триллер", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что эти страны якобы "готовят сцену" для России.

Ранее обозреватель New York Times Эндрю Крамер писал о том, что Зеленский осознал необходимость больше благодарить западных политиков, чем критиковать их.