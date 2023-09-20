В Конгрессе США заявили, что Зеленский приехал «не вовремя» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты не вовремя, у Конгресса США для него денег нет. Такое заявление сделал член палаты представителей Байрон Дональдс

«Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Их там нет», - сказал конгрессмен в интервью Recount.

Дональдс заявил, что на данный момент «не лучшее время» для визита украинского лидера в США, а также обвинил президента США Джо Байдена в разжигании украинского конфликта.

«Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», - отметил он.

Напомним, ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с украинским президентом Конгресс США не намерен гарантировать ему новую финансовую помощь, а потребует отчетности за уже предоставленную Вашингтоном помощь.

Незадолго до этого Белый дом запросил у Конгресса США еще 24 млрд долларов на нужды Украины, получившей с февраля 2022 года более 110 млрд долларов.