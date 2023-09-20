CNR: российский танк Т-80 показал высокую эффективность в ходе спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский танк Т-80, который зачастую называют «реактивным» или «летающим», показал свою высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет обозреватель Национального радио Китая (CNR) Шао Юнлин.

«У Т-80 прекрасные характеристики и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях», - сказано в статье.

В материале также отмечается, что данный танк может работать в условиях низких температур и совершать высокоскоростные маневры.

Напомним, ранее в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в госкорпорацию «Ростех», заявили, что танки типа Т-90 и Т-80 в будущем будут оборудованы комплексом активной защиты «Арена-М». Сообщалось, что специально для этого будут проведены доработки, которые учтут особенности объекта бронетехники