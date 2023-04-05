Танки типа Т-90 и Т-80 оборудуют комплексом активной защиты «Арена-М»

Танк Т-90М «Прорыв» Фото: пресс-служба Минобороны России

Танки типа Т-90 и Т-80 будут в будущем оборудованы комплексом активной защиты «Арена-М», рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в госкорпорацию «Ростех».

Как передает ТАСС, для этого будут проведены доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники. Вместе с тем в «Арене-М» заинтересованы за рубежом, однако сначала «Высокоточные комплексы» намерены удовлетворить потребности российской армии и организовать серийное производство комплекса.

Комплекс «Арена-М» включает радиолокационную станцию (РЛС) с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые периметру башни танка. РЛС обнаруживает вражеский боеприпас или ракету и выстреливает по нему защитным снарядом, уничтожающим цель пучком поражающих элементов. По словам специалистов холдинга, таким комплексом может быть оборудована любая бронетехника.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года российские танки Т-80 прибыли на Запорожское направление.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что танк Т-90 «Прорыв» превосходит немецкий Leopard по огневой мощи.