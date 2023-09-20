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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 6:14

ФСБ арестовала жителя Барнаула за отравление воды для российских военных

Спецслужбы сообщают, что мужчина «инициативно вышел» на украинских граждан через соцсети
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Житель Барнаула отравил воду для российских военных. Ему было предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Отмечается, что мужчина «инициативно вышел» на украинских граждан через соцсети, а при общении с ними «стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ».

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», - отмечают в ФСБ.

Спецслужбы также сообщают о том, что весь процесс был снят на камеру, а видео мужчина отправил представителям Украины, которые занимались вербовкой российских граждан.

Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на государственную измену» и «покушение на террористический акт».

Напомним, в понедельник, 18 сентября, ФСБ задержала двух российских граждан, которые готовили поджог здания в Ростовской области.