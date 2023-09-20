ФСБ арестовала жителя Барнаула за отравление воды для российских военных

Житель Барнаула отравил воду для российских военных. Ему было предъявлено обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Отмечается, что мужчина «инициативно вышел» на украинских граждан через соцсети, а при общении с ними «стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ».

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», - отмечают в ФСБ.

Спецслужбы также сообщают о том, что весь процесс был снят на камеру, а видео мужчина отправил представителям Украины, которые занимались вербовкой российских граждан.

Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на государственную измену» и «покушение на террористический акт».

Напомним, в понедельник, 18 сентября, ФСБ задержала двух российских граждан, которые готовили поджог здания в Ростовской области.