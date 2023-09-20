Российские миротворцы вывезли из опасной зоны более двух тысяч жителей Карабаха Фото: REUTERS

Миротворцы России успешно эвакуировали более двух тысяч местных жителей из районов Нагорного Карабаха, которые подвергаются интенсивным обстрелам. Около половины из вывезенных людей - дети. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Всего эвакуировано более 2 тысяч человек мирного населения, из них 1049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения», - заявили в ведомстве.

Также сообщается, что миротворческий корпус продолжает свою работу в регионе, и ведёт круглосуточное наблюдение за обстановкой. Всего в Нагорном Карабахе действуют 30 наблюдательных постов. С 12 часов 19 сентября 2023 года фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны, уточнили в Минобороны.

Ранее KP.RU сообщил, что во вторник число эвакуированных составляло 469 человек, девятерым была оказана медицинская помощь.

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