Минобороны РФ: российские миротворцы эвакуировали 469 жителей Карабаха Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что российские миротворческие подразделения эвакуировали в свое расположение в Нагорном Карабахе 469 мирных жителей, которым в связи с эскалацией обстановки угрожала опасность.

“В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям”, — уточняется в бюллетене Минобороны РФ.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия” в Нагорном Карабахе и потребовал распустить правительство региона, а вооруженные формирования Армении сложить оружие для установления мира.

Спустя почти четыре часа после начала боевых действий власти региона заявили о готовности к переговорам и призвали азербайджанских военных остановить боевые действия.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.

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