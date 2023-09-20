Минобороны РФ: миротворцы в Карабахе продолжают выполнение своих задач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские миротворцы продолжают выполнение своих функций на территории Нагорного Карабаха. Такое заявление сделало Минобороны РФ, отметив, что работа проходит в обострившихся условиях.

«Контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции. Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В заявлении также уточняется, что в базовом лагере российских миротворцев находятся 2261 мирный житель, из которых 1049 детей.

Напомним, ранее стало известно, что власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня, которое вступает в силу в среду, 20 сентября, с 13:00. Как отметили власти Нагорного Карабаха, такая договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента».

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