Власти Нагорного Карабаха решили прекратить огонь

Власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня. Фото: REUTERS

Власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня. Об этом сообщает портал «Новости Армении», уточняя, что данное соглашение вступает в силу с 13:00 среды, 20 сентября.

Как заявили власти Нагорного Карабаха, данная договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента».

Среди принятых мер назван вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Армения «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» и расформирование военнослужащих Нагорного Карабаха.

Кроме того, соглашение предполагает вывод военной техники с территории Нагорного Карабаха для ее скорейшей утилизации и решение вопросов «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха».

Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий была достигнута.

Как писал сайт KP.RU, накануне уполномоченный по правам человека в Армении Анаит Манасян заявила, что жертвами боевых действий в Нагорном Карабахе стали 32 человека, а более 200 человек пострадали.

Напомним, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем ранее, требуя вывести армянские вооруженные формирования в данном региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытках взять под свой контроль населенные пункты в регионе.

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