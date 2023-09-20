Песков прокомментировал обвинения в адрес России по обязательствам в Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения, которые звучали в адрес РФ, якобы о том, что Москва не выполнила свои обязательства в Нагорном Карабахе. Как указал Песков, эти обвинения беспочвенны, и не основываются ни на чём, кроме желания найти виноватых.

«В ситуации с Карабахом мы исходим, во-первых, из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021-2022 года. Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году», - заявил Песков.

Исходя из этого, все нынешние события в Нагорном Карабахе являются, де-юре, действиями Азербайджана на собственной территории, так как это признано армянской стороной. Следовательно, считает Песков, упрёки в адрес России не могут быть обоснованы, ведь официально Ереван огласил тот факт, что Карабах принадлежит Баку.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин объявил о фактическом и публичном признании Арменией границ Азербайджана до 1991 года, что де-юре передало контроль над Нагорным Карабахом Баку.

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