Путин заявил, что Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом Фото: REUTERS

Власти Армении по существу признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил президент России Владимир Путин.

«Дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ереван публично заявил о признании суверенитета Баку над Нагорным Карабахом, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит территория Арцаха, отметил российский лидер.

Напомним, Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал свои недавние обзвоны мировых лидеров, во время которых он рассказывал о ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что российский лидер хорошо осведомлен о ситуации на границе Армении и Азербайджана.