Губернатор Гладков: Мужчина погиб при повторном обстреле ВСУ села Максимовка Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле села Максимовка, в Шебекинском городском округе. На этот раз снаряды ВСУ унесли жизнь мирного жителя, который проезжал мимо населённого пункта на автомобиле. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

«К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», - написал Гладков.

Гладков выразил соболезнования близким погибших, и уточнил, что также пострадал ещё один водитель, на той же трассе. Мужчина получил осколочные ранения рук и живота, его доставили в больницу Белгорода. Обстрел неонацистов также повредил два частных дома и остановку.

Ранее KP.RU сообщил, что во время первого обстрела Максимовки за 20 сентября пострадала женщина, в результате прямого попадания снаряда в её дом.

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