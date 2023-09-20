Средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку украинских войск на город.

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе всё спокойно», - заявил глава региона.

Не данный момент уточняют повреждения от упавших частей ракет.

Напомним, в среду, 20 сентября, глава региона также сообщил, что в результате работы систем ПВО в Верхнесадовом и в Каче были сбиты две ракеты. Сообщалось, что в результате падения одного из беспилотников на территории виноградников загорелась трава.

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