МИД Армении поддержал позицию по прекращению огня в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Армении заявило, что Ереван поддерживает позицию Нагорного Карабаха по прекращению боевых действий в регионе.

«Мы поддерживаем позицию местных властей Карабаха относительно прекращения огня», - цитирует телеканал Al-Jazeera замглавы МИД Армении без указания его фамилии.

По словам дипломата, международное сообщество должно осознать необходимость обеспечения прав армян Нагорного Карабаха. Для урегулирования ситуации в регионе нужно создать международный механизм, считают в армянском МИД.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием вывести вооруженные формирования Армении в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

В среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены.

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