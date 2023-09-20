Минобороны РФ: достигнута договоренность прекратить боевые действия в Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в среду, 20 сентября, сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены.

«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что договоренности будут реализованы в координации с командованием миротворцев РФ.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием вывести вооруженные формирования Армении в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

После этого МИД РФ призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе и безотлагательно вернуться к выполнению всех пунктов комплекса трехсторонних договоренностей для мирного решения ситуации.

В среду, 20 сентября, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня.

Сайт KP.RU также писал, что российские миротворцы продолжают выполнение своих функций на территории Нагорного Карабаха. В базовом лагере российских миротворцев находится 2261 мирный житель.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад пытается отвлечь Россию от СВО на конфликт в Карабахе (подробнее)