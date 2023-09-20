Российские войска отразили пять атак ВСУ у Клещеевки, Веселого и Химика

Российские военные за минувшие сутки на Донецком направлении отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, а также Веселого и Химика. Об этом заявило Министерство обороны РФ в среду, 20 сентября.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак … Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих», - сказано в заявлении, где отмечается, что украинские войска также потеряли танк, боевую бронированную машину и три пикапа.

Напомним, в минувшие воскресенье, 17 сентября, Минобороны РФ заявило, что войска России отразили три атаки украинской армии около населенных пунктов Химик и Марьинка на Донецком направлении. Тогда потери ВСУ составили до 180 военных убитыми и ранеными