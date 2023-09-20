Блогер Даня Милохин прокомментировал своё объявление в розыск в России Фото: соцсети

Блогер Даня Милохин, сбежавший из России после начала специальной военной операции, и наговоривший много нелестных слов о российской власти и армии, отреагировал на объявление себя в розыск по заявлению военкомата. По словам блогера, ему страшно из-за случившегося.

«Теперь страшно», - написал Милохин, приложив к короткому тексту фото с цветком за ухом.

Напомним, что Милохин ненадолго возвращался в Россию, после многочисленных жалоб на то, что у него закончились деньги и нет средств к существованию, а за рубежом заработать не получается. Однако блогер сбежал обратно в Дубаи после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила военкомат призвать Милохина на службу, чтобы он на деле доказал преданность России.

Ранее KP.RU сообщил, что Мизулина опубликовала обращение к Министерству обороны, с просьбой призвать в ряды ВС РФ Даню Милохина.

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