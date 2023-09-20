Российские войска сбили украинские Су-24 и МиГ-29 в зоне спецоперации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы России сбили два военных самолета украинской армии в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области российские истребители бомбардировщик Су-24м Воздушных сил Украины, а на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области беспилотник ВС России поразил украинский истребитель МиГ-29.

Кроме того, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы перехватили за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow, пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Смерч, а также уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Напомним, авиация Вооруженных сил России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, с помощью которого украинская армия стягивала резервы. По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ несут большие потери на Купянском направлении.