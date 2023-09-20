Ганчев: авиация уничтожила мост в Купянске, по которому ВСУ стягивали резервы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиация Вооруженных сил (ВС) России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, с помощью которого украинская армия стягивала резервы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол», - сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в районе Оскола Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ в ходе своего наступления потеряли уже 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин. Он отметил, что результатов у действий украинской армии нет, зато есть большие потери.

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