Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке более мощного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон должен быть обеспокоен словами президента России Владимира Путина о разработке нового типа вооружений.

Ранее Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, которое в ближайшей перспективе обеспечит безопасность любой страны.

“На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений <…> Почему это важно? Пять лет назад Россия сказала, что обладает гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <…> Сейчас уже не до смеха”, — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Также он отметил, что после применения гиперзвукового комплекса “Кинжал” на Украине в департаменте обороны США были шокированы возможностями российского оружия.

Напомним, в мае 2023 года российские войска при помощи гиперзвукового “Кинжала” уничтожили установку ПВО Patriot в Киеве, обрушив стоимость акций производителя данных систем на 10 миллиардов долларов. Военный обозреватель “КП” Виктор Баранец рассказал, как ВС России развенчали непобедимость ПВО Patriot и другого оружия НАТО.