В России упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Мишустин сообщил об упрощении выдачи удостоверения ветерана боевых действий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральный кабмин упростил порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий», - сказа премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Он пояснил, что теперь для оформления такого документа не требуется предоставление личного заявления, ведомства все сделают самостоятельно на основе уже имеющихся сведений.

«Это позволит бойцам и их родным получать льготы и помощь более оперативно», - подчеркнул Мишустин.

Сайт KP.RU писал, что Государственная дума РФ в апреле 2023 года приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий ополченцев, которые воевали за Донбасс с 2014 года. В федеральном парламенте уточнили, что такой статус будет закреплен за теми, кто по решению органов госвласти Донецкой и Луганской народной республик участвовали в боевых действиях, начиная с 12 мая 2014 года.