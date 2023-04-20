Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в четверг, 20 апреля, приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий ополченцев, которые воевали за Донбасс с 2014 года.

В федеральном парламенте уточнили, что такой статус будет закреплен за теми, кто по решению органов госвласти Донецкой и Луганской народной республик участвовали в боевых действиях, начиная с 12 мая 2014 года.

Закон начнет действовать после того, как будет официально опубликован.

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Госдуму в феврале этого года. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что законопроект на рассмотрение федерального парламента был представлен рабочей группой по вопросам специальной военной операции.

Как ранее писал сайт KP.RU, наделить статусом ветеранов боевых действий всех ополченцев Донбасса пообещал ранее президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал после того, как к нему обратился Герой России, участник СВО Роман Черемухин.