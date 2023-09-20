МИД Польши вызвал посла Украины после слов Зеленского о друзьях Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в МИД Польши после критики Владимира Зеленского, вызванной запретом на импорт украинского зерна.

«20 сентября этого года посол Украины в Польше В.Зварыч был срочно вызван в МИД. Заместитель министра Павел Яблоньский передал решительный протест польской стороны против заявлений, сделанных президентом В. Зеленским, в котором утверждалось, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию», – сказано на сайте польского МИД.

Как отметили в ведомстве, подобные утверждения несправедливы по отношению к Польше, учитывая ту помощь, которую Варшава оказывает Киеву с первых дней начала боевых действий на Украине. Яблоньский также отметил, что давление на Польшу на международных площадках или направление жалоб в международные трибуналы «не являются подходящими методами разрешения споров между странами» и «не будут эффективны против Польши».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который цепляется за спасателей и может утянуть их с собой. Киев сейчас «хватается за все», однако Варшава должна действовать в своих интересах, поскольку утопающий может утащить с собой остальных, и в результате на помощь никто не придет, заявил политик.