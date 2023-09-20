«Утопит спасателей»: президент Польши предупредил об опасности Украины Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда, в ходе своего выступления на брифинге в Генеральной ассамблее ООН, сравнил Украину с опасным утопающим, который цепляется за своих спасателей и может утонуть весте с ними.

«Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он утащит вас на дно … Он может просто утопить спасателя», - приводит Reuters слова польского лидера, который таким образом прокомментировал решение об эмбарго.

Дуда заявил, что Киев сейчас «хватается за все», однако, как он отметил, Варшава должна действовать в своих интересах, поскольку утопающий может утащить с собой остальных, и в результате на помощь никто не придет.

«Есть бизнес-круги со своими интересами на Украине, они хотят как можно быстрее продать зерно и максимально дешево», - заявил польский лидер, призывая при этом Украину не забывать о помощи, которую предоставляет ему Польша.

Напомним, Еврокомиссия ранее решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Европейского союза. Тем не менее Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, ввели соответствующий запрет на национальном уровне. В ответ Киев заявил, что запретит импорт ряда товаров Варшавы и Будапешта.

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