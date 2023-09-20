Frank Debit Cards Award 2023: МТС Банк – лидер рейтинга удобства клиентского пути оформления дебетовой карты

Банк награжден за лучший клиентский путь оформления дебетовой карты на церемонии Frank Debit Cards Award 2023.

Компания Frank RG составила рейтинг и назвала лучшие банки на рынке дебетовых карт. МТС Банк − лидер рейтинга удобства клиентского пути оформления дебетовой карты в онлайн и офлайн-каналах по результатам тайных покупок, включающего скорость, удобство, качество консультирования и позитивный опыт клиента.

«В центре нашей стратегии − клиент. МТС Банк продолжает совершенствовать клиентский сервис, инвестировать в анализ клиентского пути и цифровые процессы. Эксперты Frank RG отметили скорость и безбумажную технологию оформления, возможность доставки по любому удобному адресу или самовывоза из дополнительных офисов МТС Банка и салонов МТС. Банк также предоставляет клиентам возможность получить виртуальную дебетовую карту по упрощенному процессу. А чтобы получить пластиковую карту достаточно прийти в офис один раз, – рассказала бизнес-лидер стрима «Дебетовые карты» МТС Банка Светлана Беспалова. − Победа в рейтинге – это важное признание профессиональным сообществом результата проделанной масштабной работы большой команды единомышленников. Мы ценим смелость быть первыми, доверие наших клиентов и продолжим создавать лучший клиентский опыт».

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 25 банков, на которых приходится 92,5% рынка, проанализированы тарифы и условия по 380 дебетовым картам. Кроме того, компания провела опрос более 4,5 тысяч держателей дебетовых карт, изучила предпочтения 1000 активных пользователей онлайн-банка, углубилась в исследование клиентского пути (онлайн/офлайн), опросила 18 экспертов рынка, совершила более 120 оформлений банковских продуктов по принципу «тайный покупатель».

С полной версией пресс-релиза можно ознакомиться на сайте Frank RG по ссылке Frank Debit Cards Award 2023 - Frank RG.