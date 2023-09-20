Украина признала производителей станков Spinner и DMG Mori спонсорами войны Фото: пресс-служба Союза машиностроителей России

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло германские компании Spinner и DMG Mori, производящие высокоточные станки, в список спонсоров войны.

«НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori MORI в перечень международных спонсоров войны», – говорится в Telegram-канале НАПК.

Агентство заявило, что Россия, несмотря на введенные санкции, продолжает покупать станки этих компаний. По информации ведомства, с начала военной спецоперации на Украине поставки оборудования Spinner в РФ увеличились на 500%. Что касается DMG Mori, то она остается активным участником на рынке России вопреки заявлениям о прекращении продаж, обслуживания и производства в РФ, отмечает НАПК.

Напомним, в августе Украина внесла в список международных спонсоров войны бермудскую компанию-производитель спиртных напитков Bacardi Limited.