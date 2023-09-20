Экс-советник Пентагона Макгрегор: Армия России дойдёт до Киева, если понадобится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если России будет нужно дойти до Киева в ходе специальной военной операции - она это сделает. Ресурсов и сил, как в технике и боеприпасах, так и в солдатах и их подготовке, у ВС РФ для этого более чем достаточно. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что это может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев», - заявил Макгрегор.

По мнению американского полковника, Москва не стремится усиливать эскалацию, чтобы избежать прямой конфронтации с Евросоюзом и НАТО. Это единственная причина, по мнению военного, почему российские войска ещё не стоят под столицей Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что российская авиация уничтожила склады ВСУ, на которых хранились западные ракеты Storm Shadow, а также снаряды с обеднённым ураном.