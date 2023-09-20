Песков: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Скорее наоборот - киевский режим сам узаконил запрет на коммуникации с Российской Федерацией. Об этом Песков сообщил в эфире Первого канала.

«Слово "переговоры" стало звучать всё чаще в ответ на всё чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает и разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров», - заявил Песков.

Тем не менее, пока что в Кремле не видят никаких предпосылок для того, чтобы начинать подобные коммуникации с Киевом. Следовательно, спецоперация продолжается, добавил Песков.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков отреагировал на обвинения в адрес России, о том что Москва, якобы, не выполнила свои обязательства в Нагорном Карабахе.

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