Кадыров опроверг слухи о своей болезни и заявил, что навещал дядю в ЦКБ Москвы

Кадыров опроверг слухи о своей болезни и заявил, что навещал дядю в ЦКБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей болезни и рассказал, что недавно навещал своего дядю, находящегося на лечении в Центральной клинической больнице в Москве.

"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что чувствует себя хорошо и совершенно не понимает, почему из-за слухов о его проблемах со здоровьем поднялась такая шумиха. При этом, по словам политика, в данной ситуации есть большой плюс – аудитория узнала, каким СМИ нельзя доверять.

Напомним, в последнее время в некоторых источниках стали появляться слухи о критических проблемах Кадырова со здоровьем, а украинская разведка и вовсе сообщала, что глава Чечни находится в коме в предсмертном состоянии.

При этом Кадыров уже не в первый раз опубликовал опровержение данных слухов – недавно в личном телеграм-канале он поделился видеозаписью с прогулки.