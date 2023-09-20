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НовостиВ мире20 сентября 2023 17:50

Парламентская оппозиция в Армении инициирует процедуру по смене правительства

Для координации действий оппозиции будет создан новый "Национальный комитет"
Сергей ЧИКОВ
Парламентская оппозиция в Армении инициирует процедуру по смене правительства

Парламентская оппозиция в Армении инициирует процедуру по смене правительства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентская оппозиция Армении намерена объявить импичмент действующему премьер-министру страны Николу Пашиняну и уже разработала программу действий, заявил представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян на митинге у здания правительства.

"Практически все оппозиционные партии провели совет по ситуации в Армении. Пришли к решению по двум пунктам. Создать "Национальный комитет", главная цель которого отстранение от власти этого правительства", — заявил политик.

С подобными требованиями на митинге выступил и лидер блока "Мать Армения" Андраник Теварян. По мнению политика, действующий премьер-министр является противников страны, однако в данном вопросе необходимо действовать продуманно и осторожно, избегая эмоций.

Напомним, 19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались акции протеста против действующей власти. Демонстранты призывали к смене власти и обвиняли ее в допущении конфликта в Карабахском регионе.