В Ереване проходит митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ереване началась акция протеста около здания правительства Армении. На площади в центре Еревана собралось около 500 протестующих, недовольных ситуацией в Нагорном Карабахе. Митинг в прямом эфире транслирует местный телеканал 24ТВ.

Отмечается, что собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют власти в неправильных политических решениях, которые привели к эскалации в Карабахском регионе.

“Более 100 тыс. граждан Армении находятся в Нагорном Карабахе. Вы должны защитить их, не смотрите со стороны”, – заявил один из протестующих в обращении к властям.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал проведение “антитеррористических мероприятий” на территории Нагорного Карабаха с целью восстановления конституционного строя в регионе.

В Минобороны Азербайджана отметили, что мир на территории Карабаха возможен лишь при полном отсутствии армянских военных.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что подразделений армянской армии в Карабахе нет, а азербайджанские военные проводят действия по нарушению линии соприкосновения и взятию под контроль позиций и населенных пунктов.