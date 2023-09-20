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НовостиПолитика20 сентября 2023 17:45

Лавров: Запад предлагает принять украинских нацистов в ЕС вперед Сербии и Турции

Министр отметил, что Запад несет прямую ответственность за развал Украины
Сергей ЧИКОВ
Лавров: Запад предлагает принять украинских нацистов в ЕС вперед Сербии и Турции

Лавров: Запад предлагает принять украинских нацистов в ЕС вперед Сербии и Турции

Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предлагает вне очереди принять Украину в Евросоюз, в то время как другие кандидаты, например Сербия и Турция десятилетиями ждут своей возможности.

"Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюза вне очереди", — предположил министр позицию Борреля по вопросу расширения ЕС.

Министр отметил, что союзники киевского режима обращаются к нормам и принципам ООН выборочно и от случая к случаю, исключительно в угоду своим геополитическим потребностям.

При этом, по мнению Лаврова, Запад несет прямую ответственность за развал Украины, однако предметных разговоров о причинах этой ситуации союзники Зеленского избегают из-за отсутствия в запасе честных аргументов.