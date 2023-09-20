Лавров: текущий кризис в Европе вызван отказом НАТО от сотрудничества с ОДКБ Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что текущий кризис в Европе был вызван нежеланием военного блока НАТО сотрудничать с ОДКБ в рамках договора о коллективной безопасности.

“Если бы НАТО не отвергла предложения ОДКБ о сотрудничестве, то, возможно, это позволило бы избежать многих негативных процессов, приведших к нынешнему европейскому кризису”, — сказал министр на Генассамблее ООН 20 сентября.

Лавров отметил, что Россию десятилетиями отказывались слушать или обманывали в вопросах безопасности.

Министр подчеркнул, что Запад выборочно обращается к уставу ООН сообразно собственным геополитическим интересам, чем существенно увеличивает риски глобального конфликта.