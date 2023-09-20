AT: Зеленский рискует лишиться поддержки США и быть отправленным в отставку

В США считают, что Зеленский рискует лишиться поддержки США и быть отправленным в отставку Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки Соединенных Штатов и впоследствии отправиться в отставку в связи с отсутствием успехов ВСУ на поле боя, считает старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

«Зеленский, может быть, и сможет убедить Конгресс выделить дополнительные средства, но это может оказаться и его последней победой. Он может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку и вряд ли вернется», – заявил он в статье для Asia Times.

Как отметил эксперт, украинские войска не смогли прорвать оборону Вооруженных сил России, несмотря на оружие, поставленное странами НАТО, а дальнейшее наступление влечет за собой новые потери. Брайен подчеркнул, что в США возрастает недовольство из-за конфликта на Украине по причине истощения вооружения у самих Соединенных Штатов.

Напомним, Вашингтон ожидает, что украинское наступление завершится в ближайшие 6-7 недель. Такие прогнозы сделал источник в администрации президента США Джо Байдена.