Премьер Польши Моравецкий заявил о прекращении поставок вооружений Украине

Премьер Польши Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Власти Польши прекратили поставлять Украине вооружение, поскольку страна сама нуждается в них, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения – мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если хочешь защищаться, то должен иметь, чем защищаться. Мы признаем такой принцип, поэтому сделали увеличенные заказы», – сказал политик в эфире телеканала Polsat.

Напомним, в среду, 20 сентября, глава фракции «Конфедерация» в Сейме Польши Кшиштоф Босак выставил Украине счет за оказанную Варшавой помощь в размере 101 миллиарда злотых после того, как Киев подал иск в ВТО в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна.

Между тем президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который цепляется за спасателей и может утянуть их с собой. Киев «хватается за все», однако Варшава должна действовать в своих интересах, поскольку утопающий может утащить с собой остальных, и в результате на помощь никто не придет, отметил политик.