Депутат Сейма Польши Босак выставил Украине счет на 101 миллиард злотых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава фракции «Конфедерация» в Сейме Польши Кшиштоф Босак выставил Украине счет за оказанную Варшавой помощь в размере 101 миллиарда злотых.

«Украина жалуется на Польшу в ВТО, и сегодня мы выставляем счет Украине», – написал депутат польского парламента в социальной сети X.

К своему посту Босак прикрепил видео, на котором он стоит у посольства Украины в Польше с чеком на 101 миллиард злотых.

Напомним, Еврокомиссия ранее решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Европейского союза. Тем не менее Польша, Венгрия и Словакия ввели соответствующий запрет на национальном уровне. В ответ Киев заявил, что запретит импорт ряда польских и венгерских товаров, а также подал в ВТО иски к Польше, Венгрии и Словакии в связи с запретом на поставки украинского зерна.