В МЧС сообщили о завершении поисковых работ на обрушившемся доме в Балашихе

В Балашихе завершили разбор зававлов на обрушившемся после взрыва газа доме. Фото: МЧС.

Спасатели завершили разбор завалов в подмосковной Балашихе, где после взрыва газа обрушился дом и произошел пожар. Завершены также и поисковые работы, сообщает пресс-служба МЧС.

«Всего пострадали 27 человек, из них 7 человек погибли. 8 человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

После разбора ста процентов завалов с места чрезвычайного происшествия вывезено 226 кубометров мусора, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок, голоса которых слышали спасатели из-под завалов обрушившегося дома в подмосковной Балашихе, найдены мертвыми.

Напомним, 20 сентября сильный взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. Обрушилось несколько этажей жилого дома.

После этого в доме начался сильный пожар.

Двое сотрудников МЧС погибли, пытаясь спасти находящихся под завалами людей. Подробности здесь на KP.RU.