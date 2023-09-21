В Киеве прозвучала серия мощных взрывов 21 сентября

В Киеве прозвучала серия взрывов Фото: REUTERS

В Киеве утром в четверг, 21 сентября, прозвучала серия мощных взрывов. В городе и ряде областей второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным украинского издания Klymenko Time, серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе на юго-востоке столицы возник пожар. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект.

Напомним, воздушная тревога в Киеве и ряде регионов была объявлена в ночь на 21 сентября.