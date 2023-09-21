В Киеве звучат сирены воздушной тревоги

В Киеве объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

В украинской столице объявлена воздушная тревога в ночь на 21 сентября. Такая информация размещена на онлайн-карте оповещений украинского министерства цифровой трансформации.

Также сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской области и раде других регионов – Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Черкасской областях.

Напомним, российские ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом в ночь на 21 сентября.

Также губернатор Орловской области Клычков сообщил, что обезврежены два БПЛА, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса на территории региона.

Ранее сообщалось, что 20 сентября 2023 года произошло прямое попадание снаряда ВСУ в частный дом в селе Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадала хозяйка дома. При повторном обстреле села Максимовка погиб мужчина, который проезжал мимо населённого пункта на автомобиле.

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