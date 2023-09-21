Переговоры по интеграции армян Карабаха в Азербайджане начались в Евлахе

От Азербайджана на переговорах выступает депутат парламента Рамин Мамедов. От Армении - депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян. Фото: REUTERS

В Евлахе начались переговоры между делегациями Азербайджана и армян Нагорного Карабаха, целью которых стала интеграция карабахских армян в новые реалии, когда Армения ушла из региона, оставив его в полное распоряжение Баку. Об этом сообщили азербайджанские СМИ.

От Азербайджана на переговорах выступает депутат парламента Рамин Мамедов, назначенный ответственным за решение вопросов по контактам с армянами Карабахского региона. Напротив - депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян.

Посредниками в переговорах выступают командиры российского миротворческого корпуса в регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, почему Нагорный Карабах, де-юре, официально является территорией, принадлежащей Азербайджану, а не Армении.