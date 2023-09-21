ВСУ обстреляли из танка село в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Чаусовское сельское поселение в Брянской области, сообщил глава районной администрации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли Чаусовское сельское поселение в Брянской области, сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок.

«Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Пока заявлений от собственников пострадавшего имущества не поступало, добавил глава Цыганок.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 19 сентября, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

В тот же день в Брянской области при обстреле ВСУ села Каменский Хутор пострадала 82-летняя женщина. Ее пришлось госпитализировать.